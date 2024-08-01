В тюменском дворе водитель повредил три машины ночью

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Водитель повредил три машины во дворе дома на ул. Моторостроителей в Тюмени ночью. Сначала он въехал в припаркованный у подъезда автомобиль, а когда жители дома пытались вытащить его из машины, то "впечатал" еще одну машину в дом, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Нарушителя на KIA задержали местные жители и вызвали на место наряд дорожно-патрульной службы. Водителю 35 лет, от освидетельствования на алкоголь и наркотики отказался. Ранее грубых нарушений правил дорожного движения у него не было. Почему, и как все произошло он не сообщил, был неадекватен. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

Обстоятельства инцидента выясняются. Материл по факту отказа от освидетельствования водителем будет направлен в суд, уточнили в областной ГИБДД.