Тюменцы смогут бесплатно посмотреть фильм с Мэрилин Монро в "Конторе пароходства"

| Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Бесплатно посмотреть фильм с Мэрилин Монро смогут посетители киноклуба "Конторы пароходства" в Тюмени 29 августа. В 19 час. 15 минут здесь покажут ленту "Как выйти замуж за миллионера".

Картина 1953 года рассказывает о трех моделях, которые решают найти себе богатых мужей. Но все идет не по плану, в итоге девушкам приходится выбирать между любовью и деньгами. В этой комедийной мелодраме сыграли обладательницы премии "Золотой глобус" Мэрилин Монро и Лорен Бэколл. Также фильм был номинирован на премию "Оскар" за лучшую работу художника по костюмам в цветном кино.

Обсуждение после сеанса проведет руководитель PR-отдела "Конторы пароходства" и автор Telegram-канала "Насмотрелась" Юлия Киселева.

По информации Moi-portal.ru, "Киноклуб" является проектом мультицентра "Контора пароходства". Кинопоказы проводятся один–два раза в месяц, после сеансов проходит обсуждение просмотренного фильма.

Вход бесплатный, обязательна регистрация на показ на сайте "Конторы пароходства", возрастное ограничение 16+.