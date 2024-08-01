Пожар на улице Трактовой в Тюмени ликвидирован

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пожар на ул. Трактовой в Тюмени ликвидирован на площади 80 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

В 19 часов 34 минуты поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме № 89.

“На место вызова привлекались 16 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Были задействованы пять единиц техники”, – сообщили корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Инна Пахомова