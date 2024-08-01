  • 24 августа 202424.08.2024суббота
  • USD91,6012
    EUR101,6125
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер северо-западный

Пожар на улице Трактовой в Тюмени ликвидирован

Происшествия, 20:30 24 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пожар на ул. Трактовой в Тюмени ликвидирован на площади 80 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

В 19 часов 34 минуты поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме № 89.

“На место вызова привлекались 16 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Были задействованы пять единиц техники”, – сообщили корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:30 24.08.2024Пожар на улице Трактовой в Тюмени ликвидирован
10:17 24.08.2024В тюменском дворе водитель повредил три машины ночью
17:43 23.08.2024Подростки в Нижнетавдинском районе планировали починить угнанный мотоцикл
17:32 23.08.2024Нарушителя общественного порядка задержали в аэропорту Рощино