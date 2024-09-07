Картины художников из 14 регионов представили на выставке "Отражения души" в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Картины художников из 14 регионов представлены на передвижной Всероссийской благотворительной выставке "Отражения души", которая открылась в Тюмени 7 сентября. Экспозиция находится в зале представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области по адресу: ул. Челюскинцев, 6к1.

Проекту АНО "Душа с душою говорит" уже четыре года. Он объединяет художников-благотворителей, одиноких пожилых людей и инвалидов, проживающих в домах-интернатах России. За это время проект охватил более ста пансионатов не только в России, но и за рубежом. Художники-благотворители подарили учреждениям более десяти тысяч работ и арт-объектов. Стать участником проекта и помочь сделать комнаты в домах-интернатах уютными и комфортными может любой желающий.

Региональным лидером проекта "Душа с душою говорит" в Тюменской области стала арт-студия "Аквамарин". "Мы были на открытии такой же выставки в Санкт-Петербурге. Там познакомились с автором идеи Аленой Савюк, проект которой разрастается по всем городам. 10 сентября в 15 часов начнется небольшая экскурсия по выставке и творческий мастер-класс. 28 сентября пройдет официальное торжественное закрытие перед ее отправкой в Новосибирск", — рассказала основатель тюменской арт-студии "Аквамарин" Ольга Иваненко.

Разноплановые работы авторов из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Красноярска, Ставрополя тюменцы могут увидеть, записавшись по телефону: 46-77-53. В течение года эти картины представят еще в десяти городах страны. Ожидается, что в июне 2025 года выставку откроют в Москве. После ее завершения все картины передадут в дома престарелых и инвалидов.

Тюменские художники могут подарить проекту свои работы. В дальнейшем они украсят стены пансионатов, где проживают одинокие пожилые люди. Так, сотрудники представительства ЯНАО в Тюменской области вместе с ямальскими ветеранами в августе посетили пансионат "Комфорт". Пожилым людям подарили картины и организовали для них концерт.

"Мы видели, как люди радовались подарку. Понимаю, что делаем это не зря. Счастлива, что есть возможность вручить людям радость. Сейчас мы собираем работы для новых поездок. В пансионате "Комфорт" есть еще два корпуса, в которых мы не были", — рассказала начальник отдела межрегионального сотрудничества представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области Наталья Полякова.

У представителей окружного представительства и ямальских ветеранов в планах выезды и в подобные учреждения Исетского района и Ялуторовска.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова