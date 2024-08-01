Тюменцев приглашают на пешую прогулку по Холодильной

| Фото: "ТЕКУТЬЕВка | Тюмень" ВКонтакте | Фото: "ТЕКУТЬЕВка | Тюмень" ВКонтакте

Очередная прогулка "От Сараев до Сараев, или Пешком к холодильнику" состоится в Тюмени 29 августа. Старт в 14 часов от перекрестка улиц Холодильной и 50 лет Октября, сообщили в библиотеке истории города им. А. И. Текутьева.

Участники пройдут три километра из самой глубины Центрального округа города Тюмени до великой Транссибирской магистрали. Узнают, как формировалась активно преображающаяся улица Холодильная, как она называлась ранее и что дало ей современное название.

Записаться на прогулку можно по телефону 22-52-37, а также на официальном сайте www.citylib-tyumen.ru.

Возрастное ограничение: 12+