Заявление на подключение к электросетям можно подать через портал госуслуг

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Постановление о подаче заявления на подключение к электросетям через портал госуслуг утвердило правительство РФ. Таким способом граждане и организации смогут воспользоваться услугой с 1 января 2026 года.

По мнению авторов проекта, решение позволит упростить и ускорить процедуру технологического присоединения к электросетям. Оно коснется: граждан, строящих дачные или жилые дома; строительных компаний, возводящих жилые, социальные, промышленные и другие объекты.

"В 2022 году появилась возможность подавать заявление на подключение к электросетям через портал госуслуг, но она распространялась на подачу таких заявлений только в крупные энергокомпании. С 2026 года эту практику начнут применять все электросетевые организации", - пояснили в кабмине.

При этом для заявителей останется возможность лично обратиться в офис электросетевой организации или оформить документы на ее сайте.