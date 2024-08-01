Узнать об основных мерах поддержки участников СВО можно из справочника тюменского юриста

| Фото: ТГ-канал Ивана Квитки | Фото: ТГ-канал Ивана Квитки

Уникальный справочник, посвященный основным мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей, подготовил юрист Штаба общественной поддержки в Тюменской области Андрей Щербинин совместно с экспертным составом.

Издание выпущено на средства специального конкурса грантов Губернатора Тюменской области по заказу АНО "Капельки дождя". Информация в нем разделена на блоки и представлена в форме "вопрос - ответ". Затронуты вопросы льгот , выплат как для самих бойцов, так и членов их семей. Также добавлен телефонный справочник организаций, оказывающих помощь участникам СВО и их родным.

Справочник высоко оценил депутат государственной Думы РФ Иван Квитка. Он отметил, что и сам порой применяет это издание в ходе работы с гражданами.

"Сегодня полезные статьи о льготах и мерах соцподдержки военнослужащих, ответы на юридические вопросы можно найти на тематических интернет-ресурсах, но все эти материалы не систематизированы. Спасибо юристу Штаба, неравнодушному и ответственному человеку Щербинину Андрею Геннадьевичу за создание очень нужного справочника", - написал Иван Квитка в своих соцсетях.

Скачать издание можно здесь.