Антимонопольщики привлекли издательство "Просвещение" за превышение цен на учебники истории

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второе дело в отношении издательства "Просвещение" возбудила Федеральная антимонопольная служба. В деятельности компании усмотрены признаки установления монопольно высоких цен на учебники по истории.

АО "Издательство "Просвещение" занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10-11 классов. По итогам анализа финансовых результатов и ценообразования издательства ФАС России выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на продукцию.

Служба возбудила в отношении издательства "Просвещение" дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

Напомним, ранее ФАС России возбудила в отношении издательства аналогичное дело по признакам установления монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии, русскому языку. В настоящий момент оно находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба ведомства.