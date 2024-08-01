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Антимонопольщики привлекли издательство "Просвещение" за превышение цен на учебники истории

Общество, 15:54 26 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второе дело в отношении издательства "Просвещение" возбудила Федеральная антимонопольная служба. В деятельности компании усмотрены признаки установления монопольно высоких цен на учебники по истории.

АО "Издательство "Просвещение" занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10-11 классов. По итогам анализа финансовых результатов и ценообразования издательства ФАС России выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на продукцию.

Служба возбудила в отношении издательства "Просвещение" дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

Напомним, ранее ФАС России возбудила в отношении издательства аналогичное дело по признакам установления монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии, русскому языку. В настоящий момент оно находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба ведомства.

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# издательство , Просвещение , учебники , ФАС , школа

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