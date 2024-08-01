Медиацентр "Движения первых" из Заводоуковска пройдет стажировку на Первом канале

| Фото: из архива местного отделения РДДМ «Движение первых» | Фото: из архива местного отделения РДДМ «Движение первых»

Погрузиться в мир телевидения и получить ключевые компетенции в области медиа от опытных журналистов, режиссеров и продюсеров сможет коллектив заводоуковского медиацентра "Движения Первых". Команда, в составе которой Софья Кондракова, Анастасия Михалева и Екатерина Сафонова, прошла отбор и победила во всероссийском проекте "Первые на Первом", сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Чтобы пройти отбор, три девушки объединились в команду и сняли видеосюжет о семейном туризме в родном крае, а затем отправили его на конкурс. Из 600 заявок эксперты определили 50 лучших.

"Мы единственный медиацентр Тюменской области, который прошел конкурсный отбор. Наши ребята много трудились и получили достойное вознаграждение. Думаю, что такая практика поможет юным медийщикам в дальнейшем развитии и будет способствовать еще более эффективной работе в этом направлении", - рассказала председатель совета местного отделения "Движения первых" Заводоуковского городского округа Ольга Кадырина.

Со 2 по 8 сентября представители медиацентра "Движения первых" побывают в легендарном мультимедийном комплексе "Останкино" и почувствуют себя частью команды Первого канала.