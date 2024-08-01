22 призера статусных олимпиад зачислили в ТюмГУ без вступительных испытаний

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22 призера статусных олимпиад, в том числе Всероссийской олимпиады школьников, зачислены без вступительных испытаний в ТюмГУ на гуманитарные, естественно-научные и IT-направления бакалавриата и специалитета. Семь призеров интеллектуальных соревнований зачислены на общих основаниях с учетом 100 баллов по олимпиадному предмету, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В университет также поступили 22 человека с наивысшим баллом ЕГЭ по одному из профильных предметов, из них один 300-балльник и двое со 100 баллами ЕГЭ за два предмета. 566 новоиспеченных первокурсников имеют аттестат об окончании школы с отличием.

Магистратуру ТюмГУ выбрали для продолжения обучения 13 победителей и призеров студенческих олимпиад, из них четверо показали хорошие результаты во всероссийском соревновании "Я – профессионал".

"Наш университет традиционно востребован среди сильных абитуриентов. Выросшее количество поступивших к нам призеров олимпиад и 100-балльников явно это демонстрирует. Мы стараемся сохранять их доверие, совершенствуем образовательные программы, реализуем модель 2+2, позволяющую ребятам строить свой трек развития. В соответствии с современными вызовами и изменениями на рынке труда наращиваем инженерный и естественно-научный блоки университета, обучаем всех студентов цифровым компетенциям, повышаем их ИИ-зрелость. Большое внимание уделяем инфраструктуре – в этом году у нас открывается новый технологичный корпус, в котором будут учиться студенты первых и вторых курсов разных направлений", - рассказал ректор ТюмГУ Иван Романчук:

Всего на данный момент на очную форму обучения в Тюменский госуниверситет зачислено 4 тыс. 383 человека на программы бакалавриата/специалитета/магистратуры головного вуза.

Напомним, что Тюменский госуниверситет в качестве места получения высшего образования популярен у высокорейтинговых абитуриентов из других регионов России и стран. В 2024 году вуз принял на очную форму обучения представителей 58 российских регионов. Выросла доля иностранцев, поступивших в университет: это 905 граждан из 22 государств.