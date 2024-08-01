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Запрет на выезд за границу заставил тюменку погасить крупный штраф

Общество, 14:37 27 августа 2024

r72.fssp.gov.ru | Фото: r72.fssp.gov.ru

Штраф в 2,7 млн рублей взыскали судебные приставы с тюменки за нарушение таможенного законодательства. Нарушение было выявлено при пересечении женщиной государственной границы.

Таможенникам россиянка заявила об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Но в её ручной клади были обнаружены вещи, которые она хотела скрыть.

Попытка сокрытия товара обернулась для неё привлечением к административной ответственности по статье "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров".

Таможня, рассмотрев материалы дела, признала её действия незаконными и назначила наказание в виде штрафа в 900 тыс. рублей, выплачивать который она отказалась.

За неуплату штраф увеличился вдвое и составил уже 1,8 млн рублей. Вместе с предыдущим долгом в 900 тыс. общая сумма штрафов превысила 2,7 млн рублей.

Судебный пристав по взысканию штрафов вынес запрет на выезд за границу, эта мера побудила тюменку найти деньги выплатить штраф в полном объёме, сообщает УФССП России по Тюменской области.

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