Более восьми тысяч тюменцев приняли участие в проекте "Спортивный заряд"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Более восьми тысяч тюменцев всех возрастов приняли участие в шестом сезоне городского физкультурного проекта "Спортивный заряд". Горожане познакомились с различными физкультурными направлениями.

Завершится сезон на уличной площадке пространства "Улётная точка" 30 августа. Опытные фитнес-тренеры проведут для жителей областной столицы физкультурную разминку, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Напомним, сезон стартовал в мае и на протяжении нескольких месяцев на 12 локациях города, на общегородских площадках и в лесопарковых зонах квалифицированные тренеры из 10 фитнес-клубов и инструкторы по спорту проводили бесплатные занятия для всех желающих. В это же время работали дополнительные площадки на базе летних лагерей дневного пребывания.