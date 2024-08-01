Центральную площадь Заводоуковска благоустроят на федеральный грант

| Фото: gorodsreda.ru | Фото: gorodsreda.ru

Заводоуковск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Итоги ежегодного состязания подвели на форуме малых городов и исторических поселений.

Город представил проект благоустройства Центральной площади. Он стал победителем в категории "Малые города с численностью населения до 50 тыс. человек". Два гектара общественной территории предстоит преобразить уже в будущем году, написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Это второй успех команды Заводоуковска. Проект благоустройства Центрального парка с прилегающими улицами Шоссейная и Парковая, который победил на конкурсе в 2020 году, воплощен в жизнь. Место, без преувеличения, уже считается визитной карточкой города", - добавил глава региона.

Напомним, что конкурс проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".