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Центральную площадь Заводоуковска благоустроят на федеральный грант

Общество, 14:26 27 августа 2024

gorodsreda.ru | Фото: gorodsreda.ru

Заводоуковск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Итоги ежегодного состязания подвели на форуме малых городов и исторических поселений.

Город представил проект благоустройства Центральной площади. Он стал победителем в категории "Малые города с численностью населения до 50 тыс. человек". Два гектара общественной территории предстоит преобразить уже в будущем году, написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

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"Это второй успех команды Заводоуковска. Проект благоустройства Центрального парка с прилегающими улицами Шоссейная и Парковая, который победил на конкурсе в 2020 году, воплощен в жизнь. Место, без преувеличения, уже считается визитной карточкой города", - добавил глава региона.

Напомним, что конкурс проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

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# Александр Моор , Заводоуковск , национальный проект Жилье и городская среда

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