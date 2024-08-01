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В Тюменском областном фестивале "ЭтноЛето" участвовали более 40 тысяч человек

Общество, 16:05 27 августа 2024

vk.com/maierelenaculture | Фото: vk.com/maierelenaculture

Более 40 тыс. человек приняли участие в Тюменском областном фестивале национального творчества "ЭтноЛето – 2024". Каждая из 10 суббот фестиваля – неповторимая и яркая, сообщила директор регионального департамента культуры Елена Майер на своей странице во ВКонтакте.

"Фестиваль распахнул свои гостеприимные объятия всем, кто любит и ценит народное творчество, в начале лета, и завершился в минувшую субботу хороводом Дружбы и концертной программой "Яркое лето" с участием творческих коллективов ДНК "Строитель" и некоммерческих организаций региона. Жители и гости Тюмени за врнемя фестиваля знакомились с культурами разных народов, с древними обрядами и примеряли национальные костюмы, отметили Праздник детства и пробовали на вкус сибирский баурсак, танцевали лезгинку и пели цыганские песни, знакомились с богатством народного фольклора и проводили время всей семьёй в играх, викторинах и мастер-классах", - рассказала Елена Майер.

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Фестиваль стал большим праздником единения народов, душевных семейных выходных и ярких впечатлений. В 2025 году он пройдет в пятый раз.

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# Елена Майер , культура , межнациональные отношения , фестиваль

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