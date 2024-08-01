В Тюменской области сбор сосновых шишек начнут после первых осенних заморозков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сбор урожая сосновых шишек и производство семенного материала начнется в Тюменской области после первых осенних заморозков, примерно в ноябре. Плантация из 1,5 тыс. отборных сосен находится в Падунском лесничестве Заводоуковского округа, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Ее заложили на площади в 15 га в 2001 - 2008 годах. В предыдущем осенне-зимнем сезоне собрали 25 тонн шишек и 240 кг семян.

"Сбор шишек для семян производят только с плюсовых деревьев. Их выращивают на специально созданных лесосеменных плантациях и используют в течение всей их жизни исключительно для получения семян с улучшенными наследственными свойствами и посевными качествами", - рассказали специалисты.

Для повышения урожайности деревьев лесоводы вносят в почву минеральные удобрения, выкашивают траву, подправляют крону, удаляют надломленные и поваленные ветви и расчищают проложенные по периметру минполосы, которые защищают посадки от возможного лесного пожара.