В День знаний тюменцам не будут продавать алкоголь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции установлен в Тюмени 2 сентября в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных Дню знаний.

В случае выявления нарушений лица, допустившие их, будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа, напомнили в администрации Тюмени.

Отметим, что запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли, на розничную продажу пива, пивных напитков и тп.

Запрет установлен согласно постановлению администрации города Тюмени от 27.08.2024 № 128-пк "О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 09.04.2024 № 55-пк".