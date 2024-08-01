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В День знаний тюменцам не будут продавать алкоголь 

Общество, 11:31 28 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции установлен в Тюмени 2 сентября в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных Дню знаний.

В случае выявления нарушений лица, допустившие их, будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа, напомнили в администрации Тюмени.

Отметим, что запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли, на розничную продажу пива, пивных напитков и тп.

Запрет установлен согласно постановлению администрации города Тюмени от 27.08.2024 № 128-пк "О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 09.04.2024 № 55-пк".

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# алкоголь , День знаний

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