Командно-штабные учения по профилактике африканской чумы свиней пройдут в Тобольском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональные командно-штабные учения по межведомственному взаимодействию при угрозе и возникновению африканской чумы свиней пройдут в с. Малая Зоркальцева Тобольского района 30 августа с 10 до 14 часов. Участники будут ликвидировать условный очаг заболевания, сообщает администрация муниципального образования.

"В селе Малая Зоркальцева, где по легенде возник условный очаг и будут проходить основные тренировочные занятия, а на въезде и выезде организуют контрольно-пропускные пункты с перекрытием движения, проведением дезинфекции транспорта, с досмотром документов и грузов, специалисты произведут забор проб и утилизацию условно заражённых трупов свиней. Настоящих животных в учениях использовать не будут, их заменят муляжи", - уточнили организаторы.

В учебной тренировке примут участие ветеринарные службы, муниципальные структуры, студенты ГАУ Северного Зауралья. Ожидается прибытие заместителя губернатора Тюменской области Владимира Чейметова, представителей департамента ветеринарии РФ, руководителей управлений ветеринарии ХМАО, ЯНАО, Курганской, Свердловской, Омской, Челябинской областей, управления Россельхознадзора по Тюменской области, департамента АПК Тюменской области и других.