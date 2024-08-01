Как реализовать свои идеи с помощью грантов, тюменцы узнали от федерального эксперта

| Фото: Штаб общественной поддержки в Тюменской области | Фото: Штаб общественной поддержки в Тюменской области

Возможности участия в грантовых конкурсах стали главной темой проектной мастерской на площадке Штаба общественной поддержки в Тюменской области. Спикером выступила федеральный эксперт грантовых конкурсов, директор образовательных программ АНО "Академия наставничества и социального проектирования" Жанна Котова.

Она рассказала о различных платформах, где тюменцы могут заявить о своих инициативах и получить поддержку на их воплощение. Отдельное внимание Жанна Котова уделила вопросам актуальных тем для проектов и подбору команды единомышленников.

"Проектная деятельность открывает новые возможности, дает ресурсы для реализации и, самое главное, создает благоприятные условия для того, чтобы мы могли все вместе развивать нашу страну", - подчеркнула эксперт.

| Фото: Штаб общественной поддержки в Тюменской области | Фото: Штаб общественной поддержки в Тюменской области

В числе участников мероприятия - молодогвардейцы Тюменской области. Активистка движения Гюнель Бахышова рассказала о том, как МГЕР работает с семьями участников СВО, реализует инициативы по патриотическому воспитанию молодежи. В пример она привела модель реконструкции исторических событий и проект "Поколение лидеров".

"Сегодня у гражданских активистов и общественных организаций очень много полезных и ценных идей, которые обязательно нужно помочь упаковать и воплотить в проекты, столь нужные для нашего общества", - подвела итоги встречи председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального Штаба общественной поддержки Ольга Швецова.