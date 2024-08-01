50 тысяч рублей лишился житель Ялуторовска при продаже холодильника

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 50 тыс. рублей обманули мошенники жителя Ялуторовка при продаже бытовой техники на сайте объявлений, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

Как выяснил следователь, сын потерпевшего разместил на сайте объявлений информацию о продаже холодильника. С молодым человеком связался якобы покупатель. Звонивший сообщил, что холодильник приобретается для организации, поэтому деньги они могут отправить на конкретный банковский счёт.

Юный продавец попросил отца поучаствовать в сделке, так как у него имелась нужная банковская карта. Мужчине перезвонил "сотрудник организации" и попросил подтвердить одобрение операции, назвав код из SMS.

Ялуторовчанин, отвлечённый домашними делами, не прочёл весь текст сообщения и назвал поступившие цифры. Впоследствии он обнаружил списание денег со своего счёта.

Как оказалось, злоумышленники с помощью данного кода получили доступ в его личный кабинет в банковском приложении. Мужчина успел сохранить часть сбережений, заблокировав счёт.