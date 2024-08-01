Тюменский боец СВО стажируется в департаменте имущественных отношений
Общество, 16:29 28 августа 2024
| Фото: ГУС Тюменской области (архив)
Участник СВО и программы "Время героев" Виктор Квасов продолжает стажировку в правительстве Тюменской области под руководством главы региона Александра Моора. Сейчас он проходит обучение в департаменте имущественных отношений.
В региональном правительстве состоялась очередная встреча главы региона с участником программы.
"Проговорили все вопросы в рамках стажировки, то, как проходят мероприятия, процессы в каждом департаменте", - сказал Виктор Квасов.
Говоря о стажировке в Главном управлении строительства, тюменец подчеркнул, что его заинтересовало, как строится работа с гражданами, сообщает инфоцентр правительства области.