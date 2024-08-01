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Тюменский боец СВО стажируется в департаменте имущественных отношений

Общество, 16:29 28 августа 2024

ГУС Тюменской области (архив) | Фото: ГУС Тюменской области (архив)

Участник СВО и программы "Время героев" Виктор Квасов продолжает стажировку в правительстве Тюменской области под руководством главы региона Александра Моора. Сейчас он проходит обучение в департаменте имущественных отношений.

В региональном правительстве состоялась очередная встреча главы региона с участником программы.

"Проговорили все вопросы в рамках стажировки, то, как проходят мероприятия, процессы в каждом департаменте", - сказал Виктор Квасов.

Говоря о стажировке в Главном управлении строительства, тюменец подчеркнул, что его заинтересовало, как строится работа с гражданами, сообщает инфоцентр правительства области.

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# Александр Моор , СВО

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