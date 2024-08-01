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100 студентов из вузов России приедут в Тюмень на смену по инклюзивному волонтерству и туризму

Общество, 17:13 28 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

III Общероссийская студенческая смена по инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму пройдет на базе Тюменского госуниверситета с 21 по 25 сентября. Участников ждет содержательная образовательная, деловая и культурно-познавательная программа, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Цель смены – подготовить лидеров инклюзивного волонтерского движения и инклюзивного туризма из числа обучающихся российских вузов.

В этом году на смену поступило 962 заявки, в том числе 114 направили студенты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

В рамках заочного этапа, который состоялся в мае, участники освоили программу дополнительного профессионального образования "Инклюзивное волонтерство и инклюзивный туризм". По итогам курса для очного участия в смене приглашены 100 студентов из вузов России.

В течение пяти дней участники смогут приобрести и укрепить навыки инклюзивного волонтерства для сопровождения инклюзивного туризма. Ведущие эксперты поделятся опытом в демонстрации инклюзивных туристических маршрутов, совместном проектировании доступности туристических объектов.

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# волонтеры , инклюзия , ТюмГУ

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