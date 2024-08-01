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Тобольские котельные полностью готовы к отопительному сезону

Общество, 19:27 28 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все 28 котельных Тобольска полностью подготовлены к к осенне-зимнему периоду. Готовность тепловых сетей составляет 99,9%, сообщил глава города Петр Вагин по итогам заседания специальной комиссии.

"Главные вопросы повестки - подготовка жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и противопожарное состояние объектов культуры, спорта и образования и их готовность к новому учебному году. По информации представителей компании СУЭНКО, в завершающей стадии ремонтная кампания объектов теплоснабжения. По состоянию на 20 августа, 28 котельных из 28 готовы на 100%. Дизельное топливо, аварийный запас оборудования и материалов, необходимых для аварийно-восстановительных работ, обеспечены в полном объеме", - пояснил он.

Руководителям учреждений рекомендовано обратить внимание на соблюдение сроков службы систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в соответствии технической документацией.

К следующему пожароопасному периоду в Тобольске утвердили реестр земельных участков для устройства и расчистки противопожарных минерализованных полос и участков для очистки от сухой травянистой растительности на 2024-2026 г.

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# котельные , отопительный сезон , Петр Вагин

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