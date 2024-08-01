В Тюмени на 11 перекрестках из-за отключения электричества не работают светофоры

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 11 перекрестках Тюмени из-за аварийного отключения электроэнергии не работают светофоры. Водителей призывают быть бдительными и осторожными. Регулировщик работает пока только на пересечении ул. М.Тореза и Герцена, сообщает региональная ГАИ.

Без работающего светофора остались улицы: Республики - Воровского, Осипенко - Профсоюзная, 50 лет ВЛКСМ - ТЦ "Премьер", 50 лет ВЛКСМ - выезд из гаражей, 50 лет ВЛКСМ - Холодильная, Холодильная - Малыгина, Холодильная - школа №5, Запольная - Достоевского, Осипенко - Немцова, Орджоникидзе - Хохрякова.