В Исетском районе обнаружили очаг бешенства животных
Общество, 15:36 29 августа 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Очаг бешенства животных выявлен в дер. Кукушки Исетского района от патологического материала, отобранного от лисицы. Карантин на территории введен с 28 августа, сообщает управление ветеринарии Тюменской области.
План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с ветеринарным законодательством утвержден.