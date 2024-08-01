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В Исетском районе обнаружили очаг бешенства животных

Общество, 15:36 29 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очаг бешенства животных выявлен в дер. Кукушки Исетского района от патологического материала, отобранного от лисицы. Карантин на территории введен с 28 августа, сообщает управление ветеринарии Тюменской области.

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с ветеринарным законодательством утвержден.

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# бешенство , ветеринария , лисица

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