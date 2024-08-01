Двух мужчин задержали за хищение из нефтепровода в Нижневартовском районе

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

До 6 лет лишения свободы грозит двум мужчинам за незаконную врезку в нефтепровод в Нижневартовском районе.

Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области собрали материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении группы жителей региона, осуществивших самовольное подключение к нефтепроводу.

По версии следствия, двое граждан РФ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор с иными неустановленными лицами для хищения нефти. Затем, тайно, путем незаконного технологического присоединения, произвели незаконную врезку в тело напорного нефтепровода, тем самым нарушив его целостность.

Повреждения нефтепровода могли повлечь нарушение его нормального функционирования, а также создать реальную угрозу в виде прорыва в месте врезки и попадания транспортируемой нефти в почву и окружающую среду.

По данному факту возбудили дело по п. "а" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам). Проводятся следственные действия.

Прямой ущерб от незаконной врезки в трубопроводы оценивается в огромные суммы, а это недополученные налоги, отмечают эксперты. "Расхитителям нефти и производителям нелегального бензина нужно перекрывать краны, как это делают сотрудники ФСБ и силовых структур. Ведь проблема хищения нефти и нефтепродуктов касается каждого из нас. Покупка контрафакта оборачивается повышенным износом, незапланированными затратами на обслуживание и ремонт автоборудования. К тому же врезка в нефтепровод грозит авариями с разливом нефти, которые приводят к экологическим бедствиям - загрязнению рек, озер и сельхоз­угодий", - напомнил эксперт.