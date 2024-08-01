Жилой дом горел в дачном сообществе "Липки" под Тюменью

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Жилой дом тушили пожарные утром 29 сентября на ул. Озерной в тюменском СНТ "Липки". На месте происшествия работали девять спасателей и три единицы техники.

Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в одиннадцатом часу.

Пламя успело повредить дом на площади 49 кв. метров. В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания в настоящее время устанавливают.