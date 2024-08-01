О семьях участников СВО Юргинского района расскажет фотовыставка "Надежный тыл"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Двадцать два портрета семей участников СВО представлено на фотовыставке "Надежный тыл" в Юргинском районе.

На больших фотографиях, которые разместились рядом с информационными стелами, рассказывающими о юргинцах - героях Великой Отечественной войны, фоторассказы о героях дня сегодняшнего. Каждый кадр — история семьи, которая ждёт своего героя. Фотографии сопровождают подписи, которые посвятили защитникам их жены, мамы и дети.

"В числе участников специальной военной операции и наши земляки, юргинцы. Бок с боком со своими боевыми товарищами они отстаивают свободу и независимость нашей Родины, - сказал на открытии выставки глава Юргинского муниципального района Виктор Васильев. - Мы гордимся ими и, конечно, переживаем за них. Но, как и в годы Великой Отечественной войны, победа куётся не только в боях и сражениях. Победа куётся здесь, в тылу. Самое главное - это поддержка родных и близких. Потому что именно поддержка семьи согревает наших парней. Она помогает им побеждать. Я уверен, что мы добьёмся победы".

Идея фотовыставки возникла во время проведения акции "Верим. Любим. Ждём" в Международный женский день. Реализовать её удалось благодаря поддержке "Единой России", регионального парламента, а также Тюменского агентства развития креативных индустрий. Проект охватил все территории области.

В Юрге выставка будет работать ближайшие два месяца, а затем отправится по территориям района.