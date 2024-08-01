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О семьях участников СВО Юргинского района расскажет фотовыставка "Надежный тыл"

Общество, 16:01 31 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Двадцать два портрета семей участников СВО представлено на фотовыставке "Надежный тыл" в Юргинском районе.

На больших фотографиях, которые разместились рядом с информационными стелами, рассказывающими о юргинцах - героях Великой Отечественной войны, фоторассказы о героях дня сегодняшнего. Каждый кадр — история семьи, которая ждёт своего героя. Фотографии сопровождают подписи, которые посвятили защитникам их жены, мамы и дети.

"В числе участников специальной военной операции и наши земляки, юргинцы. Бок с боком со своими боевыми товарищами они отстаивают свободу и независимость нашей Родины, - сказал на открытии выставки глава Юргинского муниципального района Виктор Васильев. - Мы гордимся ими и, конечно, переживаем за них. Но, как и в годы Великой Отечественной войны, победа куётся не только в боях и сражениях. Победа куётся здесь, в тылу. Самое главное - это поддержка родных и близких. Потому что именно поддержка семьи согревает наших парней. Она помогает им побеждать. Я уверен, что мы добьёмся победы".

Идея фотовыставки возникла во время проведения акции "Верим. Любим. Ждём" в Международный женский день. Реализовать её удалось благодаря поддержке "Единой России", регионального парламента, а также Тюменского агентства развития креативных индустрий. Проект охватил все территории области.

В Юрге выставка будет работать ближайшие два месяца, а затем отправится по территориям района.

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# выставка , СВО

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