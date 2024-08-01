О семьях участников СВО Юргинского района расскажет фотовыставка "Надежный тыл"
Двадцать два портрета семей участников СВО представлено на фотовыставке "Надежный тыл" в Юргинском районе.
На больших фотографиях, которые разместились рядом с информационными стелами, рассказывающими о юргинцах - героях Великой Отечественной войны, фоторассказы о героях дня сегодняшнего. Каждый кадр — история семьи, которая ждёт своего героя. Фотографии сопровождают подписи, которые посвятили защитникам их жены, мамы и дети.
"В числе участников специальной военной операции и наши земляки, юргинцы. Бок с боком со своими боевыми товарищами они отстаивают свободу и независимость нашей Родины, - сказал на открытии выставки глава Юргинского муниципального района Виктор Васильев. - Мы гордимся ими и, конечно, переживаем за них. Но, как и в годы Великой Отечественной войны, победа куётся не только в боях и сражениях. Победа куётся здесь, в тылу. Самое главное - это поддержка родных и близких. Потому что именно поддержка семьи согревает наших парней. Она помогает им побеждать. Я уверен, что мы добьёмся победы".
Идея фотовыставки возникла во время проведения акции "Верим. Любим. Ждём" в Международный женский день. Реализовать её удалось благодаря поддержке "Единой России", регионального парламента, а также Тюменского агентства развития креативных индустрий. Проект охватил все территории области.
В Юрге выставка будет работать ближайшие два месяца, а затем отправится по территориям района.