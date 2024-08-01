Пьяного дебошира полиция заковала в наручники в аэропорту Рощино

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пьяного пассажира рейса Тюмень - Новый Уренгой, нарушавшего общественный порядок, задержали в тюменском аэропорту Рощино сотрудники линейного отдела полиции.

52-летний тюменец прибыл на посадку пьяным, нарушал общественный порядок и выражался нецензурной бранью в присутствии других пассажиров.

Работники авиакомпании отказали ему в посадке на рейс, а сотрудники полиции доставили гражданина в отдел. При задержании он оказывал сопротивление, и стражам порядка пришлось надеть на дебошира наручники.

Освидетельствование подтвердило сильное опьянение. Полицейские составили протокол об административном правонарушении.

Тюменцу назначен административный арест сроком на двое суток. В 2024 году мужчину уже привлекали к ответственности за хулиганство, у него есть неоплаченный штраф.