Пьяного дебошира полиция заковала в наручники в аэропорту Рощино
Пьяного пассажира рейса Тюмень - Новый Уренгой, нарушавшего общественный порядок, задержали в тюменском аэропорту Рощино сотрудники линейного отдела полиции.
52-летний тюменец прибыл на посадку пьяным, нарушал общественный порядок и выражался нецензурной бранью в присутствии других пассажиров.
Работники авиакомпании отказали ему в посадке на рейс, а сотрудники полиции доставили гражданина в отдел. При задержании он оказывал сопротивление, и стражам порядка пришлось надеть на дебошира наручники.
Освидетельствование подтвердило сильное опьянение. Полицейские составили протокол об административном правонарушении.
Тюменцу назначен административный арест сроком на двое суток. В 2024 году мужчину уже привлекали к ответственности за хулиганство, у него есть неоплаченный штраф.