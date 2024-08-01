100 тысяч человек посетили инфопарк на Цветном бульваре в Тюмени
Общество, 15:58 29 августа 2024
| Фото: информационный центр Правительства Тюменской области
100-тысячным посетителем инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!" стала тюменка Надежда Бекишева. Она пришла в интерактивное пространство 29 августа.
Надежда посмотрела экспозицию и получила на память сувениры. 100 тыс. человек побывали в инфопарке за 20 дней его работы на Цветном бульваре в Тюмени.
| Фото: информационный центр Правительства Тюменской области
Напомним, что инфопарк будет работать до 22 сентября. 29 августа свою программу представляет Упоровский район.
Для гостей организованы мастер-классы, викторина, презентация туристических маршрутов. В 17 начнется концертная программа. Афиша и новости инфопарка — на сайте.