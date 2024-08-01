  • 29 августа 202429.08.2024четверг
  • USD91,4449
    EUR102,0798
  • В Тюмени 20..22 С 7 м/с ветер западный

100 тысяч человек посетили инфопарк на Цветном бульваре в Тюмени

Общество, 15:58 29 августа 2024

информационный центр Правительства Тюменской области | Фото: информационный центр Правительства Тюменской области

100-тысячным посетителем инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!" стала тюменка Надежда Бекишева. Она пришла в интерактивное пространство 29 августа.

Надежда посмотрела экспозицию и получила на память сувениры. 100 тыс. человек побывали в инфопарке за 20 дней его работы на Цветном бульваре в Тюмени.

информационный центр Правительства Тюменской области | Фото: информационный центр Правительства Тюменской области

Напомним, что инфопарк будет работать до 22 сентября. 29 августа свою программу представляет Упоровский район.

Для гостей организованы мастер-классы, викторина, презентация туристических маршрутов. В 17 начнется концертная программа. Афиша и новости инфопарка — на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Цветной бульвар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:20 29.08.2024Пострадавшие на производстве тюменцы лечатся в российских центрах реабилитации
15:58 29.08.2024100 тысяч человек посетили инфопарк на Цветном бульваре в Тюмени
15:36 29.08.2024В Исетском районе обнаружили очаг бешенства животных
15:14 29.08.2024Тюменские биологи исследуют образцы овса в условиях Западной Сибири