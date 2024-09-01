Тюменским школьникам расскажут о творчестве Владислава Крапивина

| Фото: кадр из фильма «Каравелла Крапивина» | Фото: кадр из фильма «Каравелла Крапивина»

Жизни и творчеству писателя Владислава Крапивина посвятят один из сентябрьских уроков проекта "Жить и учиться в России" в Тюмени. Школьники поразмышляют над словами великого тюменца "Дети обычно скорее хотят стать взрослыми, а мне наоборот, хотелось, чтобы подольше было детство…….".

"Через сложный и удивительный образ крапивинского подростка ребята разных национальностей увидят то общее, что объединяет девчонок и мальчишек во всем мире: дружба, взаимопомощь, честность, доброта", - рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" член регионального отделения Ассамблеи народов России, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации ТИУ Светлана Погорелова.

Она отметила, что видео к уроку будет содержать авторские видеоресурсы кафедры межкультурной коммуникации университета, размещенные в информационном киоске на пешеходной улице Дзержинского. Ранее решение использовать региональный материал в разработке сценариев проекта принял экспертный совет проекта "Жить и учиться в России".

Напомним, социальный проект "Жить и учиться в России" впервые реализуют в Тюменской области в новом 2024-2025 учебном году. Он направлен на успешную адаптацию иностранных граждан к условиям российских школ и страны. Авторы проекта – АНО Издательство "Таван" и Тюменский индустриальный университет – по итогам конкурса в 2024 году получили губернаторский грант на его реализацию.

Всего студенты и преподаватели Тюменского индустриального университета создадут 36 видеоуроков, рассказывающих о культуре и традициях России. Посвящены они будут темам культуры России, защитникам Отечества, семейным традициям народов России и другим.

Любовь Голышева