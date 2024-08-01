Тоболяки посетят передвижную выставку "Поезд Победы" 2 и 3 сентября

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

"Поезд Победы" совершит остановку в Тобольске 2 сентября. Первая в мире иммерсивная передвижная выставка-музей прибудет в Тюменскую область и побывает в трёх городах, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

2 и 3 сентября поезд будет работать в Тобольске, 4 сентября - в Тюмени, а 5 и 6 сентября - посетит Ишим. Выставка-музей разместится на железнодорожных вокзалах, где для горожан организуют посещение экспозиции.

В Тобольске работа экспозиции 2 сентября продлится с 11 часов 30 минут до 18 часов, 3 сентября - с 11 часов до 19 часов 30 минут. В Тюмени поезд совершит остановку 4 сентября и будет ждать горожан с 10 часов до 14 часов 30 минут. В Ишиме экспозиция будет открыта 5 сентября с 10 часов до 14 часов 30 минут и продолжит работу на следующий день по такому же расписанию.

"Поезд Победы" — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям Великой Отечественной войны.

Посетители смогут бесплатно увидеть уникальную выставку, пройдя обязательную интернет-регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф.