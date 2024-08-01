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Площадки креативных индустрий впервые организуют на TNF

Общество, 13:05 30 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь деловых площадок организует Тюменское агентство креативных индустрий на промышленно-энергетическом форуме TNF-2024.

16 сентября в 10 часов в зале "Тюмень" начнется презентация тюменского клуба продюсеров креативных индустрий. Слушатели узнают о новом деловом сообществе креативных предпринимателей и познакомятся с лидерами креативных проектов.

Также ежедневно с 16 по 19 сентября в 11 часов будут проходить креативные завтраки, где обсудят повестку креативной экономики и займутся проектированием ее развития. Так, 16 сентября утреннюю встречу посвятят теме "Инновации и традиции в современной архитектуре", 17 сентября пройдет креативный завтрак с Музсходкой, 18 сентября участники обсудят "Инструменты развития для креативных предпринимателей", а 19 сентября - тему "Тюменское кино. Проектируем кинокомиссию", сообщает Тюменское агентство креативных индустрий.

Кроме того, участникам деловой программы форума будут доступны две сессии. 19 сентября в зале "Тюмень" в 10 часов начнется стратегическая сессия "Максимизация социальных эффектов как новый вектор развития креативных индустрий". В этот же день с 14 часов в зале "Точка кипения" обсудят "Креативные индустрии промышленных городов".

Регистрация на все мероприятия обязательна на сайте oilgasforum.ru. Возрастное ограничение 18+

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# TNF , креативные индустрии

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