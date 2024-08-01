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Сотрудники ТюмГУ учатся противодействовать террористическим угрозам в интернете

Общество, 12:54 30 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обучение специалистов вуза и сотрудников антитеррористических комиссий муниципальных образований по программе "Сеть Интернет в противодействии террористическим угрозам" проходит на базе Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова (филиала ТюмГУ).

Программа предназначена для руководителей и специалистов организаций, ведущих деятельность по противодействию идеологии терроризма, а также государственных и муниципальных служащих, специалистов исполнительных органов власти и органов местного самоуправления, работников образовательных организаций высшего образования, ответственных за профилактическую работу и иных категорий специалистов, сообщает телеграмм-канал Антитеррор.

Обучение для слушателей реализует координационный центр на бесплатной основе. По завершении все участники получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

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# антитеррор , ТюмГУ

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