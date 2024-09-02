Новый учебный год стартует для 256 тыс. 700 юных жителей Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

256 тыс. 700 ребят со всей Тюменской области, в числе которых 25 тыс. 500 первоклассников, начнут сегодня новый учебный год. В областной столице общеобразовательные учреждения откроют двери для 146 тыс. 900 школьников, в том числе для 15 тыс. 500 первоклассников.

В течение дня, 2 сентября, во всех школах региона пройдут торжественные линейки и классные часы. Педагоги проведут с детьми встречи, посвященные Году семьи, юбилею Тюменской области и 190-летию со дня рождения Д.И. Менделеева.

Особое внимание в День знаний уделено вопросам безопасности. В усиленном режиме работают сотрудники полиции, Росгвардии и подразделений МЧС России по Тюменской области.

В 2024 году в Тюменской области откроются новые школы. Две из них в Тюменском районе – в деревне Янтык и в селе Княжево. Также в планах ввод школы на 1101 учебное место в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени.

Новшеством 2024-2025 учебного года станет изучение предмета "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР). Он будет посвящен освоению тактической, строевой, огневой, инженерной, военно-медицинской и технической подготовки. Школьники изучат правила оказания первой помощи в условиях боевых действий, а также требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Поправки внесены и в изучение предмета "Труд (технология)". Программа построена по модульному принципу и будет включать разделы "Конструирование и моделирование", "Производство и технологии", "Компьютерная графика. Черчение", "Робототехника" и другие.

Стоит отметить, что уже определен график каникул на новый учебный год. Уже с 28 октября по 4 ноября пройдут осенние каникулы, с 30 декабря по 12 января продлятся зимние, а с 24 по 31 марта – весенние каникулы. Дополнительные дни отдыха для первоклассников запланированы на период с 17 по 24 февраля. Завершится учебный год 24 мая 2025 года.

Любовь Голышева