В Тюмени строительство школы в микрорайоне Мелиораторов выполнено на 90 %

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство школы в тюменском микрорайоне Мелиораторов по ул. Ишимская, 11 на 1101 место подрядчик выполнил на 90 %. На финальной стадии находится чистовая отделка помещений, затем рабочие приступят к благоустройству прилегающей территории.

Директор ООО "Стройимпульс" Игорь Олейников рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что на объект они зашли в марте 2023 г. Полтора месяца выпиливали кустарники и деревья, только потом начались строительные работы.

"Школа построена из кирпича Винзилинского завода керамзитового гравия и завода "Поревит". Внутри идет чистовая отделка. На улице нам предстоит провести ощебенение, устройство асфальта и высадку зеленых насаждений. Все будет красиво. Здесь построено спортивное ядро, впервые смонтировали умную площадку. По контракту сдача объекта – 20 декабря 2024 года, но планируем сдать в конце октября. Нашей организацией все объекты сдаются вовремя, многие даже с опережением. Мы гордимся. И дети, и учителя, думаю, будут довольны", - сказал Игорь Олейников.

Общая площадь объекта составляет 21 тыс. 138,1 кв. м. Школа имеет три блока разной этажности и наполнения. У нее есть собственная котельная.

Начальник строительного участка ООО "Стройимпульс" Андрей Попов во время прогулки по этажам пояснил, что основные работы сейчас сосредоточены на четвертом этаже первого блока, где завершают установку осветительных приборов, противопожарных перегородок, датчиков и динамиков освещения. В рекреациях рабочие выполняют декоративную штукатурку стен. Через неделю приступят к их окрашиванию.

"Альбом внутренних расцветок стен согласован с департаментом образования. Краску завезли. Она будет более теплых тонов, гармонировать с цветами парт, столов, навигацией. Я впервые участвую в строительстве школы. То, что сейчас предлагается ученикам – это уникально по оснащению. Те же потолочные модули, которые позволят им более углубленно изучать физику, химию, биологию. Таких вещей раньше не было", - уверен он.

Уникальность школы еще и в том, что в ней откроют гончарную мастерскую, студии фотографии и звукозаписи, центр детских инициатив, издательский центр и телестудию. По проекту предусмотрено два спортивных зала размерами 20,3 на 12,35 метров с инвентарными, раздевалками, также будет актовый зал на 430 человек, включая места для инвалидов-колясочников.

Школа на 1101 место в микрорайоне Мелиораторов построена по типовому проекту, разработанному в Тюменской области. Минстрой РФ рекомендовал его для тиражирования по всей стране.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Данный проект признан экономически эффективным. Многие регионы обращаются в наш адрес, чтобы получить этот проект. Кроме этой школы по такому же проекту строится школа в Березняках, ее введут в следующем году. Школы в Мальково, Винзилях и Ямальском-1", - уточнила начальник направления строительства и строительной индустрии ГУС Тюменской области Ольга Кушнир.

Новое учебное заведение возводится в рамках нацпроекта "Образование".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Также жители микрорайона Мелиораторов до конца 2024 г. получат новый детсад на 330 мест.

Анжела Лебедева