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Выставка художников-керамистов "Прикосновение" откроется в Тюмени 6 сентября

Общество, 09:19 02 сентября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставка художников-керамистов начнет работать в Музейно-ремесленном "Цехе" (Музейный комплекс им. Словцова) 6 сентября в 17 часов. В рамках открытия пройдет авторская экскурсия по выставке от Ольги Неживенко и Людмилы Козловой, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На выставке "Прикосновение" будут представлены работы известных керамистов России: Галины Визель и Инессы Скрябиной из Ханты-Мансийска, Светланы Шинкаренко и Ивана Кротова из Красноярска, Алисы Самаркинкиной и Юрия Малыгина из Самары, а также Наталии Бордиковой, Наталии Урядовой и Александры Створы из Москвы, и работы других художников-керамистов.

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# выставка , керамика

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