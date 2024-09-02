Выставка художников-керамистов "Прикосновение" откроется в Тюмени 6 сентября

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставка художников-керамистов начнет работать в Музейно-ремесленном "Цехе" (Музейный комплекс им. Словцова) 6 сентября в 17 часов. В рамках открытия пройдет авторская экскурсия по выставке от Ольги Неживенко и Людмилы Козловой, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На выставке "Прикосновение" будут представлены работы известных керамистов России: Галины Визель и Инессы Скрябиной из Ханты-Мансийска, Светланы Шинкаренко и Ивана Кротова из Красноярска, Алисы Самаркинкиной и Юрия Малыгина из Самары, а также Наталии Бордиковой, Наталии Урядовой и Александры Створы из Москвы, и работы других художников-керамистов.