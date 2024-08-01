В Тюмени мотоциклист погиб после столкновения с Renault

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Мотоцикл и Renault столкнулись на пересечении улиц Ватутина и Юганского проезда в Тюмени 30 августа. В результате ДТП 39-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался, пишет Госавтоинспекция по Тюменской области.

Предварительно, 75-летний водитель авто двигался по улице Ватутина. При повороте налево он не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал во встречном направлении.