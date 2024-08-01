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Тюменские росгвардейцы победили в чемпионате УФО по самбо

Общество, 20:12 30 августа 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Росгвардейцы из Тюмени стали победителями чемпионата Уральского округа войск национальной гвардии по самбо. Соревнование среди 80 военнослужащих и сотрудников, в числе которых более 10 мастеров спорта по самбо прошел в Нижнем Тагиле.

Среди команд территориальных управлений росгвардейцы из Тюмени стали победителями, второе место тюменцы заняли в командном первенстве округа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В личных зачетах правоохранители также показали достойные результаты. Первые места заняли майор Евгений Соколов и младший сержант Алексей Яготинцев, серебряную медаль взял Александр Егоров, а бронзовую получил старший лейтенант Илья Рахматуллин.

Начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин поблагодарил победителей за достойное представление региона на окружном чемпионате и пожелал новых вершин в спорте и успехов в службе.

Лучшие спортсмены представят Уральский округ на чемпионате войск национальной гвардии на Кубок Героя Российской Федерации генерал-полковника А.А. Романова, который пройдет в ОДОН имени Ф.Э. Дзержинского в конце сентября.

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# Росгвардия по Тюменской области

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