Тюменцы подали 133 тысяч заявлений о регистрации и учёте недвижимости

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы подали свыше 133 тыс. заявлений на учёт и регистрацию недвижимости в электронном виде за семь месяцев 2024 года.

Это на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. От общего числа заявлений на учёт и регистрацию, число заявлений в электронном виде составило 59,87%.

Число электронных пакетов документов по регистрации прав увеличилось на 9,3%, по постановке на кадастровый учет – на 39,6%.

В июле средний фактический срок государственной регистрации прав в электронном виде составлял 0,9 дня, государственного кадастрового учета – один день, пишет Мегатюмень.