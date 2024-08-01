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Свидетельства о рождении двойни вручили многодетной семье из Ярковского района

Общество, 13:17 31 августа 2024

ЗАГС Тюменской области | Фото: ЗАГС Тюменской области

Регистрация рождения двойни в торжественной обстановке прошла в отделе ЗАГС Ярковского района Тюменской области.

В семье Рустама и Флоры родились две девочки, и это уже восьмой и девятый ребёнок в их семье. С с рождением малышей их поздравила заместитель главы района Елена Коротаева.

Родителям пожелали крепкого здоровья, успехов в воспитании подрастающего поколения и вручили памятные подарки.

"Рождение ребёнка- это не только значимое событие для родителей, но ещё и большая ответственность. Важно правильно воспитать своих детей", - обратилась к родителям начальник отдела ЗАГС Елена Нигматуллина.

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