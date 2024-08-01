  • 31 августа 202431.08.2024суббота
  • USD91,1868
    EUR100,7622
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер северо-западный

По целевому направлению от департамента информатизации в ТюмГУ зачислены четверо студентов

Общество, 13:44 31 августа 2024

департамента информатизации Тюменской области | Фото: департамента информатизации Тюменской области

Четыре абитуриента были зачислены в Тюменский государственный университет по целевому направлению от департамента информатизации Тюменской области.

Из них двое человека будут проходить обучение по программе "Компьютерная безопасность", двое - по программе "Информационная безопасность автоматизированных систем".

По условиям целевого обучения после окончания учебы гражданин обязан работать по квалификации не менее трёх лет, отметили в департаменте.

Заключение договоров о целевом обучении проводится ежегодно при наличии потребности в квалифицированных кадрах в сфере информационной безопасности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# студенты , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 31.08.2024О семьях участников СВО Юргинского района расскажет фотовыставка "Надежный тыл"
15:57 31.08.2024Тюменских школьников ждут экскурсии по дорожной безопасности
15:18 31.08.2024Тюменские леса обработали от клещей
14:42 31.08.2024Росстат: уровень зарплат в Тюменской области на третьем месте по УФО