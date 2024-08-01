По целевому направлению от департамента информатизации в ТюмГУ зачислены четверо студентов

| Фото: департамента информатизации Тюменской области | Фото: департамента информатизации Тюменской области

Четыре абитуриента были зачислены в Тюменский государственный университет по целевому направлению от департамента информатизации Тюменской области.

Из них двое человека будут проходить обучение по программе "Компьютерная безопасность", двое - по программе "Информационная безопасность автоматизированных систем".

По условиям целевого обучения после окончания учебы гражданин обязан работать по квалификации не менее трёх лет, отметили в департаменте.

Заключение договоров о целевом обучении проводится ежегодно при наличии потребности в квалифицированных кадрах в сфере информационной безопасности.