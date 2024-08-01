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Подозреваемого в краже кошелька у пенсионерки ищет полиция в Тюмени

Происшествия, 17:07 31 августа 2024

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

В Тюмени сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, подозреваемого в краже, сообщает УМВД по Тюменской области.

27 июля в магазине "Магнит" по адресу ул. Олимпийская д.10 корп. 1, мужчина похитил утерянный кошелёк с 5 тыс. рублей, принадлежащий пенсионерке.

Подозревается мужчина 35-40 лет, постриженный налысо. Был одет в жилет чёрного цвета, тёмный джемпер, чёрные трико с белым узором и чёрные кроссовки с белой подошвой.

Если Вам известна какая-либо информация о личности и местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: тел. 8 (3452) 27-01-00, либо 102.

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# кража , розыск

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