Тоболячка во время драки в кафе сломала девушке глазницу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тобольске задержана

Подозреваемую в причинении вреда здоровью задержали полицейские в Тобольске. Сотрудники медучреждения сообщили правоохранителям о 26-летней пациентке с травмами.

Участковый установил, что пострадавшая отдыхала в кафе, где у неё завязался конфликт с одной из посетительниц. В ходе потасовки девушка упала на землю, а подозреваемая нанесла несколько ударов ногой по лицу.

У тоболячки врачи диагностировали перелом левой глазницы и травму челюсти. Задержана 23-летняя жительница города. Она признала свою вину и пояснила, что хотела заступиться за подругу.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимально наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.