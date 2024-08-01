Зарезавшего свою мать мужчину будут судить в Тобольске

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

В Тобольске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве своей матери. 32-летний тоболяк также обвиняется в краже, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 19 июня мужчина находился вместе со своей 58-летней матерью в квартире дома в микрорайоне 15. В ходе ссоры обвиняемый взял нож, нанёс им многочисленные удары в область тела и шеи потерпевшей и скрылся.

От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. Обвиняемый был задержан и по решению суда заключён под стражу.

Следователи осмотрели место преступления, изъяли орудие убийства, допросили свидетелей, проведён ряд экспертиз, в том числе, судебно-медицинская.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.