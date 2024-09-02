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Проект "Филармония – детям" запустят в Тюмени в новом творческом сезоне

Общество, 16:07 02 сентября 2024

vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Новый проект "Филармония – детям" запустят в новом творческом сезоне в Тюменской филармонии. Это цикл просветительских программ, иммерсивных концертов-встреч.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, участники увидят сочетание музыки с литературой, физикой, географией и живописью.

"Дети услышат ответы на вопросы: как измерить звук, какая громкость опасна, как путешествовать по миру, оставаясь на месте. Можно ли услышать картину или увидеть музыку. Как литература пересекается с творчеством композиторов и другие", - уточнили авторы проекта.

Еще один проект филармония реализует с музейным комплексом им. И. Я. Словцова. Через иммерсивные концерты зрителям предстоит погрузиться в мир искусства, где музыка, живопись и слово сплетаются в единое целое. Участникам предложат отправиться в захватывающее путешествие по музейным залам, где оживают пространства и открываются новые смыслы.

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# ТКТО , Тюменская филармония

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