Информация о местах установки камер для фиксации нарушений ПДД будет общедоступной

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения должны иметь сертификат и действующее свидетельство о метрологической поверке. Эта норма российского законодательства вступает в силу в сентябре.

"Если устройство не отвечает требованиям, зафиксированная им информация не будет использоваться для привлечения водителей к ответственности. Информация о местах их установки будет общедоступной и размещаться на официальном сайте МВД", - сообщается на сайте Госдумы РФ.

В сфере азартных игр также с 1 сентября вводятся запрет на игры с выигрышем, который определяется случайным образом с использованием программ и оборудования, доступ к которым осуществляется через информационно-телекоммуникационные сети, а также средства связи.

Из общественного транспорта запретили высаживать безбилетных инвалидов I группы, следующих без сопровождающего лица, в школах станут обязательными уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет "Основы безопасности и защиты Родины".

Подробнее об этих и других законах, вступающих в силу в сентябре, можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы РФ.

