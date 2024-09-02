Жителям Тюменской области напомнили правила безопасности при сильном ветре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В ряде районов Тюменской области – очень сильный ветер, порывы до 20 м/с, сообщает информационный центр правительства региона.

МЧС России по Тюменской области напоминает основные правила безопасности. Порывы ветра необходимо переждать в помещении. Если непогода застала на улице, необходимо укрыться в подземном переходе или подъездах зданий.

Не стоит прятаться от ветра около стен домов, так как с крыш и балконов могут упасть предметы.

От рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть нужно держаться подальше.

“Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Не нужно парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций”, – рекомендуют в ведомстве.

В случае возникновения экстренных ситуаций стоит звонить по единому телефону 112.