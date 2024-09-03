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Почетный караул у мемориала "Вечный огонь" организуют в Тюмени

Общество, 12:02 03 сентября 2024

изTelegram-канала главы Тюмени | Фото: изTelegram-канала главы Тюмени

Почетный караул у мемориала "Вечный огонь" будут нести воспитанники военно-патриотических клубов и ученики школ Тюмени. Ребята будут стоять на Исторической площади с понедельника по пятницу с 14 до 16 часов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

"На заседании коллегии мы рассмотрели соответствующие документы, включая положение, график, особенности работы ответственных лиц, требования к форменной одежде участников вахты, ритуал смены караула", - сказал Максим Афанасьев.

изTelegram-канала главы Тюмени | Фото: изTelegram-канала главы Тюмени

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# Вечный огонь , почетный караул

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