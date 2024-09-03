Тюменские школьники будут нести почетный караул у Вечного огня круглый год

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские школьники будут стоять в почетном карауле у мемориала "Вечный огонь" круглый год. Акция стартовала 2 сентября по распоряжению главы города Максима Афанасьева.

Сейчас караул несут воспитанники военно-патриотического объединения "Монолит" гимназии № 16, затем присоединятся учащиеся других школ областной столицы.

"Для поста № 1 мы выбрали ребят, которые отличились в учебе и внеурочной деятельности: принимали активное участие в конкурсах, военно-патриотических мероприятиях, занимали призовые места. По утвержденному графику, ребята будут стоять в будние дни с 14 до 16 часов. Смена караула проходит каждые 20 минут, в зимнее время - каждые 15 минут", - рассказал начальник учебно-методического центра "Алый парус" Андрей Мешков.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как отметил педагог дополнительного образования учреждения Евгений Климов, ребята предварительно прошли строевую подготовку, отработали навыки, как правильно стоять в карауле и держать оружие.

Юлия Божок