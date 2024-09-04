10 библиотекарей из Тюменской области поборются за звание лучшего

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 специалистов Тюменской области прошли в финал регионального конкурса "Библиотекарь года-2024". Участникам предстоит подготовиться к последнему этапу, который пройдёт в ноябре. Для этого им необходимо выполнить несколько домашних заданий от организатора конкурса – Тюменской областной научной библиотеки, сообщает пресс-служба учреждения.

В финал прошли специалисты из Омутинского, Ишимского, Сорокинского, Уватского, Упоровского, Викуловского районов, Тюмени, Ишима, Ялуторовска и Тобольска.

Отметим, всего на конкурс подали 26 заявок – по одной от каждого муниципалитета.